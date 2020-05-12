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В России за сутки выявили 10 899 случаев заражения коронавирусом. РИА Новости

В России за сутки выявили 10 899 случаев заражения коронавирусом. РИА Новости

В 83 российских регионах за сутки выявили 10 899 человек с подтвержденным COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (5392), Подмосковье (1063), Нижегородской области (354), Санкт-Петербурге (339) и Красноярском крае (227). При этом у 4704 пациентов (43,1 процента) отсутствуют клинические проявления болезни. Умерли 107 человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Накануне сообщалось о 11 656 новых выявленных случаях. Всего с начала эпидемии в России зарегистрировано 232 243 больных COVID-19, из них более 43 тысяч выздоровели, 2116 пациентов умерли.


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