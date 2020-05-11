Президент Армении Армен Саркисян принял группу участников Арцахской войны 

Президент Армении Армен Саркисян сегодня принял группу борцов за свободу: участники Арцахской войны Лерник Матевосян, Акоп Агаджанян и Грач Абрамян встретились с президентом Республики и коротко поговорили с ним несколько дней назад в пантеоне Ераблур в день освобождения Шуши, когда президент Саркисян почтил память героев, отдавших свои жизни за Родину.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян предложил им продолжить беседу в резиденции президента.

На сегодняшней встрече борцы за свободу представили президенту свой путь и затронули актуальные вопросы. В то же время они подчеркнули важность внимания как к борцам за свободу, так и ветеранам войны в целом.

Президент Саркисян поинтересовался состоянием здоровья и социальным положением борцов за свободу. Он высоко оценил вклад всех добровольцев и военнослужащих, которые приняли участие в Арцахской освободительной войне. Президент Саркисян, в частности, выразил благодарность борцам за свободу: «Прежде всего, спасибо за вашу сердечную службу, потому что вы пошли на войну по воле своего сердца».

Президент сказал, что победа - это результат наших совместных усилий, и все борцы за свободу должны быть в центре внимания не только государства, но и всего народа. «Государство должно гордиться своими солдатами и борцами за свободу, и вы должны гордиться тем, что являетесь гражданами этой страны», - сказал президент Саркисян, подчеркнув, что отношение к добровольцам и военным должно быть особенным во всех отношениях - от материального до морального.

Борцы за свободу подчеркнули, что независимо от проблем они продолжают считать себя солдатами Родины и, в случае необходимости, готовы принять участие в защите ее безопасности в любое время.