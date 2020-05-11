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Эдвард Налбандян приглашен на заседание следственной комиссии по Апрельской войне

Эдвард Налбандян приглашен на заседание следственной комиссии по Апрельской войне

Экс-министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян приглашен на заседание следственной комиссии по Апрельской войне.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 11 мая сказал председатель комиссии Андраник Кочарян.

“Я уже отправил приглашение Эдварду Налбандяну”, - сказал Кочарян.

11 мая в заседании комиссии принял участие бывший премьер-министр Республики Армения Карен Карапетян.

В заседании комиссии уже приняли участие также и третий президент Республики Армения Серж Саркисян, начальник Полиции Республики Арцах, командующий Армией обороны во время Апрельской войны Левон Мнацаканян.

Норайр Шогикян


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