Время в Ереване: 11:07:36,   7 Май

Карен Карапетян приглашен на заседание Следственной комиссии НС по апрельской войне

Карен Карапетян приглашен на заседание Следственной комиссии НС по апрельской войне

Следственная комиссия Национального Собрания Армении по изучению обстоятельств военных действий в апреле 2016 года пригласила на заседание экс-премьер-министра Армении Карена Карапетяна. В беседе с Арменпресс председатель комиссии Андраник Кочарян отметил, что приглашение отправлено, предполагается, что оно будет принято.

Заседание запланировано на 13:00 часов, 11 мая.

Ранее в заседаниях комиссии уже принимали участие второй президент Армении Серж Саргсян и экс-министр обороны Арцаха Левон Мнацаканян.

Карен Карапетян занимал должность премьер-министра Армении в 2016-18 гг.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации