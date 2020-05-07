Карен Карапетян приглашен на заседание Следственной комиссии НС по апрельской войне

Следственная комиссия Национального Собрания Армении по изучению обстоятельств военных действий в апреле 2016 года пригласила на заседание экс-премьер-министра Армении Карена Карапетяна. В беседе с Арменпресс председатель комиссии Андраник Кочарян отметил, что приглашение отправлено, предполагается, что оно будет принято.

Заседание запланировано на 13:00 часов, 11 мая.

Ранее в заседаниях комиссии уже принимали участие второй президент Армении Серж Саргсян и экс-министр обороны Арцаха Левон Мнацаканян.

Карен Карапетян занимал должность премьер-министра Армении в 2016-18 гг.