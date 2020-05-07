Сенаторы США возвращаются в Конгресс, несмотря на угрозу коронавируса

Сенаторы США вернулись в Конгресс, несмотря на то, что число обнаруживаемых случаев заражения коронавирусом в Вашингтоне все еще продолжает расти.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на “Голос Америки”, они находятся здесь, чтобы выслушать Джона Ретклифа, назначенного Трампом на пост директора Национальной разведки. На повестке стоит вопрос его утверждения на эту должность. Ретклиф говорит, что для него приоритетом станет установление места происхождения коронавируса.

Конгресс утвердил беспрецедентный пакет помощи в размере 3 трлн долларов, чтобы помочь восстановить экономику и искоренить кризис общественного здравоохранения. Теперь законодатели хотят, чтобы был установлен сильный контроль над этими суммами, чтобы гигантские ассигнования были использованы разумно.

Сенатор-демократ Шерод Браун вместе с другими демократами пожаловался на то, что республиканское руководство, ставя под угрозу их жизни, приглашает их сюда для утверждения кандидатов Трампа на их должности. “Когда в мире, в том числе в Южной Корее и в Канаде, амплитуда распространения коронавируса сглаживается, Соединенные Штаты, считающиеся ведущей страной в мире, хромают в этом вопросе”, - сказал демократ сенатского меньшинства Чак Шумер.

Политическая напряженность усугубляется также и вопросом реализации следующего этапа пакета содействия с целью восстановления американской экономики. Председатель Палаты представителей, конгрессмен-демократ Пелоси собирается представить идеи своей партии по этому вопросу в конце недели. Вопреки Сенату, члены которого прибыли для утверждения назначений, Палата представителей продолжает свою работу онлайн.