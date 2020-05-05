Премьер-министру доложили о капитальных расходах программ в сфере здравоохранения

Во главе с премьер-министром Николом Пашиняном в правительстве состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы здравоохранения в 2020 году и капитальные расходы программ в этой области. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Министр здравоохранения Арсен Торосян доложил о работах по строительству медицинских центров Мартуни и Ехегнадзора. Было отмечено, что в настоящее время ведутся работы по организации конкурсов программ на 5,1 млрд драмов, после завершения которых начнется само строительство.

Кроме того, программы строительства и реконструкции еще 12 медицинских центров осуществляются и в других городах и общинах республики. Работы находятся на разных этапах. Общая стоимость строительных работ этих объектов оценивается в 18,5 млрд. драмов, еще 3,8 млрд драмов планируется выделить на приобретение необходимого оборудования и имущества.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил важность качественной и своевременной реализации работ. Глава правительства подчеркнул, что капитальные расходные программы должны обеспечивать и капитальные результаты и создавать новые рабочие места, особенно в сфере строительства.