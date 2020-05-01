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Ограничения на свободное передвижение будут сняты с 4 мая,запрет на общественный транспорт останется

Ограничения на свободное передвижение будут сняты с 4 мая,запрет на общественный транспорт останется

Ограничения на свободное передвижение людей в Армении будут сняты 4 мая, а запрет на общественный транспорт  сохраняется. 

Как  передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра экономики РА Варос Симонян, представив пакет новых изменений, которые вступят в силу 4 мая. 

«В частности, будут сняты ограничения на свободное передвижение, то есть все граждане будут иметь право свободно передвигаться по территории Республики Армения. В то же время запрет на общественный транспорт не будет снят. Он сохранитя  потому, что существуют определенные подходы,  связанные с риском распространения эпидемии», - сказал Симонян. 

По этому  пакету,  будут сняты практически все ограничения, останутся ограничения по некоторым видам экономической деятельности. В частности, эти ограничения связаны с розничной и оптовой торговлей. Ограничений на розничную и оптовую торговлю практически не будет, будут соблюдаться только ограничения в местах осуществления торговлм. Другими словами, будут закрыты торговые центры, молы. Будут работать только   продуктовые магазины и аптеки, а также сельскохозяйственные рынки. 

Будет открыта перерабатывающая промышленность для всех видов деятельности. Будут действовать рестораны, кафе и бары - при наличии открытой площадки. Также будут открыты ботанические сады, зоопарки и особо охраняемые территории, а также заповедники.

Деятельность спортивных объектов будет разрешена - только при участии профессиональных спортсменов на спортивных мероприятиях, а также   деятельность спортивных клубов. Персональные услуги, включая стирку, уборку и химчистку, парикмахерские и салоны красоты, также будут разрешены с 4 мая. 

Анна Григорян


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