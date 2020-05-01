Ограничения на свободное передвижение будут сняты с 4 мая,запрет на общественный транспорт останется

Ограничения на свободное передвижение людей в Армении будут сняты 4 мая, а запрет на общественный транспорт сохраняется.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра экономики РА Варос Симонян, представив пакет новых изменений, которые вступят в силу 4 мая.

«В частности, будут сняты ограничения на свободное передвижение, то есть все граждане будут иметь право свободно передвигаться по территории Республики Армения. В то же время запрет на общественный транспорт не будет снят. Он сохранитя потому, что существуют определенные подходы, связанные с риском распространения эпидемии», - сказал Симонян.

По этому пакету, будут сняты практически все ограничения, останутся ограничения по некоторым видам экономической деятельности. В частности, эти ограничения связаны с розничной и оптовой торговлей. Ограничений на розничную и оптовую торговлю практически не будет, будут соблюдаться только ограничения в местах осуществления торговлм. Другими словами, будут закрыты торговые центры, молы. Будут работать только продуктовые магазины и аптеки, а также сельскохозяйственные рынки.

Будет открыта перерабатывающая промышленность для всех видов деятельности. Будут действовать рестораны, кафе и бары - при наличии открытой площадки. Также будут открыты ботанические сады, зоопарки и особо охраняемые территории, а также заповедники.

Деятельность спортивных объектов будет разрешена - только при участии профессиональных спортсменов на спортивных мероприятиях, а также деятельность спортивных клубов. Персональные услуги, включая стирку, уборку и химчистку, парикмахерские и салоны красоты, также будут разрешены с 4 мая.

Анна Григорян