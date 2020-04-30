В Армении за сутки выявлено 134 новых случаев инфицирования коронавирусом

По состоянию на 11:00 30 апреля в Армении 2 066 подтвержденных случаев коронавирусной болезни, 929 из которых выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 1 103 пациента. Всего было проведено 21 125 тестов. В общей сложности вследствие коронавируса зарегистрировано 32 случая смерти (увеличилось еще на 2 случая).

Из Министерства здравоохранения Армении сообщают, что умершие пациенты были 47 и 69 лет и имели сопровождающие хронические заболевания.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.

Лилит Демурян