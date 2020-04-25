Зограб Мнацаканян представил посылы Дня памяти Геноцида армян

Министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян представил посылы, заключенные в Дне памяти жертв Геноцида армян.

Как передает Арменпресс, об этом Мнацаканян заявил в интервью Общественному телевидению Армении.

"Этих посылов на самом деле множество. Первый: 105 лет спустя четвертое или пятое поколение людей, переживших геноцид, с той же решимостью требует справедливости. Мы все, как единая нация, требуем справедливости, мы требуем признания. Это отражает глубину геноцида, глубину ущерба, нанесенного всей нации, потому что несвершившаяся справедливость остается глубокой раной и потерей для всей нации», - сказал он.

Зограб Мнацаканян считает вторым посылом победу армянского народа.

«105 лет назад предполагалось, что армянский народ должен был быть истреблен. Сегодня, продемонстрировав миру уверенность в себе, в свою цивилизацию, историю, в свою силу, мы пережили геноцид, мы выжили во всех местах, где живут наши соотечественники, и мы выжили здесь, на нашей родине, создав нашу государственность, восстановив нашу независимость", - отметил Мнацаканян.

По словам Зохраба Мнацаканяна, третий важный посыл заключается в том, что государственность является очень важным инструментом защиты нашей национальной идентичности, а государство, сила государства являются одним из самых главных, мощных видов оружия в наших руках.

Геноцид армян, осуществленный Османской империей в 1915г., был величайшим преступлением начала ХХ века. Армяне всего мира отмечают 105-ю годовщину Геноцида армян. Признали и осудили Геноцид около 30 государств.