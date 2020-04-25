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Весь сбор от песни Сержа Танкяна «Армения» будет направлен на проекты фонда «Мой шаг»

Весь сбор от песни Сержа Танкяна «Армения» будет направлен на проекты фонда «Мой шаг»

Весь сбор   от песни «Армения» всемирно известного рок-певца Сержа Танкяна и премьер-министра РА Никола Пашиняна будет направлен фонду «Мой шаг» - на проекты      общественного здравоохранения, образования и культуры, социального обеспечения и охраны окружающей среды.

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщили в офисе  супруги премьер-министра Республики Армения,   председателя Совета попечителей благотворительных организаций «Мой Шаг» и  City of Smile Анны Акопян

  Песня посвящена победоносному армянскому духу и представляет прошлое, настоящее и будущее армянского народа.

«Мы хотим дать народу Армении надежду в эти трудные времена пандемии и карантина, чтобы он, в свою очередь, передал  ее миру», - сказал Серж Танкян. Премьер-министр РА Никол Пашинян на своей официальной странице в Facebook поблагодарил Танкяна за создание песни, написанной  на его стихи.

В рамках борьбы с COVID-19 инициативы Фонда «Мой шаг» в настоящее время включают пакеты продуктов питания и защитного снаряжения для пожилых людей в Армении, людей с ограниченными возможностями и других уязвимых групп, приобретение  жизненно важные медицинские принадлежности (маски, перчатки, изолирующую одежду и другие средства индивидуальной защиты), приобретение для медицинских и других групп первой помощи  компьютеров и планшетов, раздачу школьникам из наиболее уязвимых семей в регионах, обеспечение доступа   к онлайн-образованию.

 

Лилит Демурян


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