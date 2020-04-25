Весь сбор от песни Сержа Танкяна «Армения» будет направлен на проекты фонда «Мой шаг»

Весь сбор от песни «Армения» всемирно известного рок-певца Сержа Танкяна и премьер-министра РА Никола Пашиняна будет направлен фонду «Мой шаг» - на проекты общественного здравоохранения, образования и культуры, социального обеспечения и охраны окружающей среды.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в офисе супруги премьер-министра Республики Армения, председателя Совета попечителей благотворительных организаций «Мой Шаг» и City of Smile Анны Акопян

Песня посвящена победоносному армянскому духу и представляет прошлое, настоящее и будущее армянского народа.

«Мы хотим дать народу Армении надежду в эти трудные времена пандемии и карантина, чтобы он, в свою очередь, передал ее миру», - сказал Серж Танкян. Премьер-министр РА Никол Пашинян на своей официальной странице в Facebook поблагодарил Танкяна за создание песни, написанной на его стихи.

В рамках борьбы с COVID-19 инициативы Фонда «Мой шаг» в настоящее время включают пакеты продуктов питания и защитного снаряжения для пожилых людей в Армении, людей с ограниченными возможностями и других уязвимых групп, приобретение жизненно важные медицинские принадлежности (маски, перчатки, изолирующую одежду и другие средства индивидуальной защиты), приобретение для медицинских и других групп первой помощи компьютеров и планшетов, раздачу школьникам из наиболее уязвимых семей в регионах, обеспечение доступа к онлайн-образованию.

Лилит Демурян