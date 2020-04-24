Джо Байден обещает в случае избрания поддержать резолюцию о признании Геноцида армян

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал поддержать резолюцию о признании Геноцида армян в случае избрания. Как сообщает Арменпресс, Байден отметил об этом в заявлении по случаю 105-й годовщины Геноцида армян.

«Сегодня мы помним массовые убийства, с которыми столкнулся армянский народ во время МецЕхерна - Геноцида армян. В 1915-1923 гг. около 2 миллионов армян были депортированы, 1,5 миллиона мужчин, женщин и детей были убиты», - сказал Байден в заявлении, подчеркнув, что этот ужасный и систематический план уничтожения никогда не должен быть забыт.

«Если мы полностью не признаем, не помянем и не научим наших детей о Геноциде, слова «никогда больше» потеряют своего значения. Факты должны быть такими же ясными и убедительными для будущих поколений, как и для тех, чьи воспоминания сгорели в этой трагедии. Отказываясь помнить или признавать факт Геноцида, мы открываем новый путь для будущих массовых убийств», - сказал Байден.

Он напомнил, что во время работы в Сенате он всегда руководил усилиями по признанию Геноцида армян. «Если меня изберут, я намерен поддержать резолюцию о признании Геноцида армян, и я сделаю общечеловеческие ценности приоритетом номер один для моей администрации. Сегодня я присоединяюсь ко всем армянам и армянской общине США, которая внесла большой вклад в развитие нашей нации, поминая и чтя память жертв Геноцида армян», - отметил Байден.