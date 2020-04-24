Помним и скорбим: Карен Хачанов

Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов сделал запись в соцсетях в память о Геноциде армян.

«Сегодня отмечается 105-я годовщина Геноцида армян. В результате одного из самых страшных преступлений против человечества было убито 1,5 млн армян, а многим пришлось сбежать из страны. Помним и скорбим», - как сообщает Арменпресс, написал Хачанов в соцсетях.

Напомним, что ранее подобные записи сделали также Генрих Мхитарян и Артур Алексанян.