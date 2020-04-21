Армянские эксперты по туризму намечают возможные сроки посткоронавирусной реабилитации

В Армянской федерации туризма весьма оптимистичны, считают что после преодоления пандемии коронавируса они смогут быстро устранить ущерб, нанесенный туризму, и “поставить на ноги” сферу. Предварительный срок восстановления сферы, согласно эксперту сферы туризма и председателю Армянской федерации туризма Мехаку Апресяну, может быть апрель 2021 года, в то же время он попытался не исключить и сценарии более быстрого восстановления.

“Сегодня, до июня, есть отмены, болезнь, к сожалению, все еще распространяется. Надеемся, что до конца апреля 2021 года угроза коронавируса пройдет. Мы можем ожидать туристической активности не ранее апреля 2021 года, но если иранский рынок активизируется, то с марта мы сможем иметь поток туристов из соседней страны. Не нужно исключать и более быстрого выхода из этой ситуации. Будем надеяться, что хотя бы на Новый год в Армении будет поток туристов, поскольку в последние годы эта тенденция наблюдалась довольно активно”, - сказал Апресян в беседе с «Арменпресс». Он подчеркнул, что туристическая активность связана также и с восстановлением международных авиаперевозок, а до этого нужно сконцентрироваться на формировании интересных и эксклюзивных турпакетов, конкурентных предложений, а также на организации агрессивных рекламных кампаний, поскольку после этого многие, возможно, захотят заполнить упущенные возможности.

“У нас есть основной рынок, просто нужно вовремя, агрессивно предстать перед миром и показать, что Армения как туристическое направление существует, и продолжает развиваться, и имеет лучшие предложения. В сложившейся ситуации мы должны воспользоваться случаем и выйти на мировой рынок”, - отметил Апресян.

Сфера туризма считается одной из самых чувствительных к различным потрясениям, особенно когда создается региональная нестабильность, вспыхивают войны или эпидемии.

Апресян подчеркнул, что последним подобным ударом для туризма была эпидемия вируса H1N1, начавшаяся в апреле 2009 года.

“По данным Всемирной туристической организации ООН, в это время было зафиксировано снижение туристических посещений на 4%. Но в последнем квартале того же года постепенно начался процесс восстановления отрасли. В 2010 году, когда, по сути, была угроза вируса H1N1, был зафиксирован беспрецедентный рост мировых туристических посещений - 6,6% “, - сказал президент Армянской федерации туризма.

Он уверен, что восстановление сферы туризма будет способствовать также преодолению кризиса и в ряде других сфер, пострадавших от коронавируса.

Вследствиие эпидемии в Армении пострадали все туристические компании, гостиницы, гостевые дома и ряд других организаций, работающих в сфере обслуживания.

Одной из пострадавших туристических компаний является компания “Visit Armenia” DMC & Travel, основатель которой Владимир Геворкян в беседе с Арменпресс отметил, что все предварительные заказы отменены до июля.

“Последний тур должен был состояться 23 марта, который был отменен. На данный момент отменены все туры до июля, так как все дороги закрыты. Аналогичная ситуация во всех тех компаниях, которые занимаются въездным туризмом, даже на конец лета есть отмененные бронирования. В случае выездного туризма ситуация, мягко говоря, не в лучшем состоянии: из-за эпидемии у многих не будет средств, а также отменены все рейсы почти во всем мире, и никто еще не знает, когда они будут восстановлены”, - отметил Геворкян.

Он сказал, что после снятия чрезвычайного положения, когда разрешат возобновить работу, они должны будут вновь осуществить маркетинговые расходы, будут разрабатывать PR-программы, а также будут участвовать в международных выставках.

“Мы должны предпринимать шаги в сфере внутреннего туризма, поскольку это направление самое перспективное в этом случае. Люди в этом году могут начать открывать Армению и Арцах, а это, в свою очередь, приведет к экономической активности в областях. По части въездного туризма, думаю, что наше государство должно сделать маркетинговые расходы в направлении целевых рынков страны”, - сказал Геворкян.

По его словам, чтобы сфера туризма вновь набрала обороты, государство должно проводить рекламные кампании, организовывать инфо туры для туроператоров, а также журналистов.

Во избежание серьезных экономических проблем правительство в Армении задействовано 14 программ по нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса.

Бенефициарами двух этих мероприятий стала и компания ”Visit Armenia" DMC & Travel, руководство которой в дни чрезвычайного положения не сократило своих работников, взяло на себя социальную ответственность.

“Государство разработало пакеты мероприятий для нейтрализации последствий коронавируса, и мы воспользовались предоставленной нам возможностью и обратились к двум программам. По пятой программе мы уже получили финансирование в размере 20% фонда зарплаты. По восьмой программе наши сотрудники уже обратились и мы ждем ответа, надеемся, что заявкя будет утверждена”, - подчеркнул Владимир Геворкян.

В течение чрезвычайного положения в Армении запрещена деятельность всех кафе, ресторанов, туристических агентств и ряда других компаний сферы обслуживания.

Лилит Демурян