Тигран Балаян рассчитывает на тесное сотрудничество с первым резидент-послом Нидерландов в РА

Чрезвычайный и полномочный посол Армении в Нидерландах Тигран Балаян упомянул о назначении Нико Схемерса первым резидент-послом Нидерландов в Ереване.

«Мне приятно было узнать, что правительство Нидерландов решило назначить опытного дипломата Нико Схемерса своим первым резидент-послом в Ереване. Я рассчитываю на тесное сотрудничество», - как передает Арменпресс, написал в Twitter посол Тигран Балаян.