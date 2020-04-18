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Тигран Балаян рассчитывает на тесное сотрудничество с первым резидент-послом Нидерландов в РА

Тигран Балаян рассчитывает на тесное сотрудничество с первым резидент-послом Нидерландов в РА

Чрезвычайный и полномочный посол Армении в Нидерландах Тигран Балаян упомянул о назначении Нико Схемерса первым резидент-послом Нидерландов в Ереване.

«Мне приятно было узнать, что правительство Нидерландов решило назначить опытного дипломата Нико Схемерса своим первым резидент-послом в Ереване. Я рассчитываю на тесное сотрудничество», - как  передает Арменпресс, написал в Twitter посол Тигран Балаян.


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БелТА


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