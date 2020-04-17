Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Арцахе достигло 7

В Республике Арцах зарегистрирован новый случай заражения коронавирусом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.

“Из Министерства здравоохранения Республики Арцах сообщают, что 10 результатов из 11 тестов граждан проведенных накануне уже получены, согласно которым у 9 граждан инфекция коронавируса не подтверждена.

Инфекция нового коронавируса была подтверждена у одного из представителей медперсонала, контактировавшего с жителем Карвачара, который ранее был доставлен в республиканский медицинский центр. На данный момент ведутся работы по изоляции лиц, с которыми он контактировал”, - говорится в сообщении Арцахского Информационного штаба.

Результаты повторного тестирования двух граждан, ранее утвержденных и изолированных в Кашатагском медобъединении, вновь были отрицательными. В результате они сегодня будут выписаны.

“О результатах тестирования одного гражданина сообщим позже, после получения результатов исследования”, - говорится в сообщении.

Во избежание ложных и непроверенных новостей Информационный штаб вновь призывает следить за официальными новостями.

По состоянию на 17 апреля в Арцахе есть 7 случаев заражения коронавирусом, 2 гражданина выздоровели от коронавирусной болезни.