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Со мной связывались из “Милана”: Бриаско-Балекян

Со мной связывались из “Милана”: Бриаско-Балекян

Игрок Национальной сборной Армении по футболу и аргентинского “Уракана” Норберто Бриаско-Балекян подтвердил слухи о том, что с ним связывались из “Милана”.

“Пока ничего не ясно, но из клуба “Милан” связывались со мной. Я придерживаюсь мнения, что мой нынешний клуб не будет против, если я уйду”, - сказал Балекян.

Накануне Tuttosport писал, что Балекян может присоединиться к итальянскому “Милану” уже этим летом. Итальянский клуб ищет нового нападающего, так как из команды уйдет шведский игрок Златан Ибрагимович.

Норберто Бриаско-Балекян в текущем чемпионате Аргентины был автором двух голов.

Подготовила Варвара Айрапетян


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