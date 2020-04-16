Со мной связывались из “Милана”: Бриаско-Балекян
12:40, 16 Апрель, 2020
Игрок Национальной сборной Армении по футболу и аргентинского “Уракана” Норберто Бриаско-Балекян подтвердил слухи о том, что с ним связывались из “Милана”.
“Пока ничего не ясно, но из клуба “Милан” связывались со мной. Я придерживаюсь мнения, что мой нынешний клуб не будет против, если я уйду”, - сказал Балекян.
Накануне Tuttosport писал, что Балекян может присоединиться к итальянскому “Милану” уже этим летом. Итальянский клуб ищет нового нападающего, так как из команды уйдет шведский игрок Златан Ибрагимович.
Норберто Бриаско-Балекян в текущем чемпионате Аргентины был автором двух голов.
Подготовила Варвара Айрапетян
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