В сфере продовольственной безопасности у нас обнадеживающая ситуация: премьер- министр

В сфере продовольственной безопасности Армении на рынке продуктов питания у нас обнадеживающая ситуация. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян, добавив, что цены на товары после некоторых колебаний возвращаются к своим нормальным планкам.

“Кроме нескольких видов товаров у нас нет, и не будет товарного дефицита”, - сказал премьер-министр. При этом глава правительства добавил, что в результате тесного сотрудничества с партнерами из Грузии и России удалось решить проблему естественного экспорта из Армении, а импорт и не был проблемой. Никол Пашинян выразил благодарность коллегам из России и Грузии за быстрое реагирование и решение вопросов, поставленных Арменией.

Председатель Комитета государственных доходов Давид Ананян добавил, что представитель Армении в Верхнем Ларсе уже приступил к исполнению своих обязанностей. По словам Ананяна, он вышел из карантина, и принимает активное участие во всех процессах. “Наш посол в России также письменно обратился к руководству Осетии с просьбой о содействии, то есть, все необходимое взаимодействие находится на высшем уровне”, - сказал Давид Ананян.