Национальная библиотечная неделя, посвященная Анне Франк

Армянская библиотечная ассоциация и Институт гражданского общества в рамках Национальной библиотечной недели организуют онлайн-мероприятия, посвященные автору одной из самых трогательных книг XX века - Анне Франк. Об этом «Арменпресс» сообщили в информационном отделе Национальной детской библиотеки им. Хнко-Апера.

“Пятнадцатилетней девочке, скрываясь от нацистов, пришлось два года жизни провести в полной изоляции. В эти трудные годы Анна не утратила стойкости духа, занималась самообразованием, читала и писала, вела дневник, который был опубликован после ее смерти, переведен на более чем 60 языков, растиражирован на десятки миллионов экземпляров, увековечив в истории имя Анны Франк.

Дневник Анны Франк впервые был переведен на армянский язык в 1962 году. 12 июня 2019 года, в 90-ю годовщину Анны, под названием “Убежище” вышло издание, переведенное с оригинала (так Анна называла свой тайник и таким же образом назвала и дневник). Переводчик книги - голландка Анна Мария Маттаар.

В 2019 - 2020 гг. во многих библиотеках Армении по этому случаю были проведены тематические недели, посвященные Анне Франк и ее книге “Убежище”. Анне Франк посвящается и национальная библиотечная неделя, проходящая с 13 по 20 апреля 2020 года.

Несмотря на чрезвычайную ситуацию, организаторы решили не откладывать предусмотренные программой мероприятия, а осуществлять их в онлайн режиме, поскольку проблемы, которые затрагиваются в этой крайне эмоциональной книге, к сожалению, актуальны и в сегодняшнем контексте.

Программа реализуется при финансовом содействии посольства Нидерландов в Армении и Грузии”, - говорится в сообщении библиотеки.

Библиотека также представила и график мероприятий․

13 апреля - понедельник

Онлайн-выставка “Учиться вместе с Анной Франк”

14 апреля - вторник

Просмотр фильма, посвященного Анне Франку

Онлайн встреча в прямом эфире в Facebook с переводчиком книги Анны Франк Анной Марией Маттаар

15 апреля – среда

Онлайн лекция “Холокост”

16 апреля - четверг

Онлайн обсуждение на тему дискриминации, ксенофобии

17 апреля - пятница

Онлайн-обсуждение с психологом на тему слышимости голоса молодежи

18 апреля - суббота

Обсуждение книги Анны Франк и ее влияния.