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Некоторые виды экономической деятельности с 13 апреля будут разрешены в полном объеме

Некоторые виды экономической деятельности с 13 апреля будут разрешены в полном объеме

Премьер-министр РА Никол Пашинян представил перечень видов экономической деятельности, которые будут полностью разрешены с 13 апреля.

Как  передает Арменпресс, об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook сообщил  премьер-министр РА Никол  Пашинян.

«Полностью будут разрешены сельскохозяйственная деятельность, лесное хозяйство, рыболовство, рыболовство, добыча   полезных ископаемых и эксплуатация  открытых рудников, сфера производства электричества, газа, пара и кондиционирования воздуха, водоснабжение, утилизация и управление отходами, финансовый менеджмент, канализация, транспорт, транспортировка, сферы   обязательного социального обеспечения, здравоохранения,  социального обслуживания населения, а также   деятельность иностранных организаций. Мы приняли также решение, что с 13 апреля   полностью разрешены  строительные работы на открытом воздухе, производство табачных изделий», - сказал Пашинян.

Премьер-министр РА отметил, что   после 20 апреля будет разрешено производство одежды, текстильная отрасль, деятельность хозяйственных магазинов, а также будет предоставлена возможность работать в сфере научных исследований и разработок.

«Самая серьезная группа риска для нас - это текстильная отрасль. Основной движущей силой наших высоких показателей на сегодня было текстильное производство. Мы понимаем, что люди должны работать, и в ближайшем будущем у нас будут подробные консультации с нашими бизнесменами в текстильной отрасли, чтобы мы могли указать им, как они могут максимально безопасно организовать производство», - сказал премьер-министр.

На состоявшемся 11 апреля заседании Комиссии, координирующей работу по предотвращению распространения коронавируса в Республике Армения,   было предложено продлить чрезвычайное положение еще на 30 дней,   сохранив существующие ограничения на передвижение, общественный транспорт и межрегиональные передвижения, о графике которых будут соответствующие решения  Коменданта. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с   18:30 часов  16 марта 2020 года до 17:00 часов 14 апреля 2020 года. В стране действует строгий режим ограничения.

По состоянию на 11:00 часов  11 апреля общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении составляет 966, зарегистрировано  13 случаев смерти. 6484 теста дали отрицательный результат. Число пациентов, выздоровевших от коронавируса, увеличилось на 24, и общее число излечившихся составило  173 человек. На данный момент лечение получают 780 пациентов.

 

Норайр Шогикян

 

 

 


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