Мы не можем считать, что распространение коронавируса на 100% приостановлено и угасает: Торосян

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян отметил, что пока нельзя считать, что распространение коронавируса угасает. Если раньше из одного источника исходило 50 случаев, то сегодня их уже намного меньше, но, они могут быть из 10 различных источников. Возможное изменение действующих в стране ограничений нельзя обуславливать цифрами.

Как передает «Арменпресс», Торосян сказал об этом на заседании постоянной комиссии НС Армении по здравоохранению и социальным вопросам.

“Мы не можем считать, что распространение останавливается и на 100% угасает. Если раньше из одного источника исходило 50 случаев, то сегодня их уже намного меньше, но, они могут быть из 20 различных источников. Следовательно, распространяемость вируса вышла из-под контроля, но наша задача - найти все возможные случаи и делать все те же действия, что мы делали до сих пор - тестировать, устанавливать, изолировать круг, лечить и выпускать здоровых. Эти действия мы должны делать столько, сколько имеем сил. Когда мы всей нацией, по всей стране будем обессилены, тогда мы снимем некоторые действия, оставим только тестирование и лечение, не будем изолировать, поскольку в случае большей распространенности это будет бессмысленно”, - сказал Торосян.

В этом контексте нужно рассматривать ограничения, ужесточение, изменение всех этих пограничных мер, а не просто цифры, и говорить, что, поскольку рост небольшой, значит, все в прошлом. По словам министра, об этом говорит и опыт многих других стран.

По состоянию на 11:00 10 апреля в Армении общее число подтвержденных случаев коронавируса – 937, число выздоровевших от коронавирусной болезни пациентов увеличилось на 11, в общем счете уже вылечились 149 человек. На данный момент зафиксировано 12 летальных исходов.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г. В стране действует режим строгих ограничений.

В условиях чрезвычайного положения в Армении запрещен ряд видов экономической деятельности.

Анна Григорян