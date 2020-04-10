Премьер-министр Армении Никол Пашинян принимает участие в видеоконференции Евразийского межправительственного совета. Как передает «Арменпресс», в ходе видеоконференции 10 апреля премьер–министр отметил важность проведения обсуждений в подобном формате, отметив, что работа организации не должна прерываться из-за эпидемии.

“Я очень рад возможности видеть всех Вас на этой видеоконференции. Несмотря на то, что мы переживаем непростые времена, я думаю, что мы обязаны делать все возможное, чтобы наша организация ни на секунду не прерывала привычный ритм своей работы. Мы приветствуем проведение встреч на всех уровнях в подобном формате”, - отметил Пашинян.

Премьер-министр представил участникам видеоконференции последние данные по распространению эпидемии коронавируса в Армении и осуществляемые против нее мероприятия.

“Ситуация в стране находится под контролем. С 16 марта у нас действует режим чрезвычайного положения, а с 24 марта - строгий карантин. Как и почти все государства, столкнувшиеся с эпидемией, мы ввели жесткие ограничения в сфере воздушной и наземной коммуникации. По состоянию на вчерашний день у нас было 937 подтвержденных случаев инфицирования, 149 выздоповевших и, к сожалению, 11 смертей. У подавляющего большинства инфицированных болезнь протекает в очень легкой форме, даже без симптомов. Но мы не ослабляем бдительность, мы намерены сделать борьбу с эпидемией более эффективной, в частности, путем увеличения количества тестирования”, - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян отметил, что правительство Армении приняло 10 программных пакетов, которые направлены на облегчение социального и экономического бремени, возникшего вследствие эпидемии коронавируса.

“Правительство Армении предпринимает шаги также и в направлении урегулирования экономики и противостояния тяжелым кризисным явлениям, существование которых уже никто не ставит под сомнение. К сожалению, мы стоим на грани кризиса. Никто не может сказать, каким будет сценарий этой пандемии, и сколько она будет длиться. Насколько глубоким будет кризис и как поведет себя мировая экономика в этой ситуации”, - отметил Пашинян.

Заседание Евразийского межправительственного совета вследствие распространения пандемии коронавируса проводится посредством видеоконференции. Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 1 млн 608 тысяч. От коронавирусной болезни выздоровели 358 015 человек, погибли 95 837 человек.

Норайр Шогикян