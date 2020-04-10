"Ножом вырезали кресты на телах" Резня в Мараге в свидетельствах очевидцев

10 апреля 1992 года подразделения Министерства обороны Азербайджана, внутренних войск и Отрядов милиции особого назначения (ОМОН) совершили нападение на армянскую деревню Марага Мардакертского района Нагорно-Карабахской Республики, устроив там настоящую бойню. "Это было местом мучений и жестокостей... Современная Голгофа, только во много раз хуже ", - так описывает резню баронесса Керолайн Кокс, бывший вице-спикер Палаты лордов Великобритании, посетившая село спустя несколько дней после преступления.

Жители села вспоминают, что около 6 часов утра начался усиленный артиллерийский обстрел. "Стреляли из различных видов артиллерии, "Градов" и других тяжелых орудий. Вслед за техникой в село вошли подразделения азербайджанского ОМОНа, а за ними на машинах уже грабители и мародеры. Они не жалели никого из встречавшихся на пути – будь то дети, старики или женщины, никого. Всех убивали. Я своими глазами все видел. Людей убивали, детей брали в плен", - рассказывал Владик Авагян, замкомандира отряда самообороны Мараги.

Силам самообороны удалось отбить две первые атаки, однако к полудню, при поддержке бронетехники, азербайджанские войска ворвались в село. Противостоять танкам силами малочисленным и плохо вооруженных ополченцев было практически невозможно, отряду пришлось отступить. Азербайджанские боевики пробыли в селе всего нескольких часов, но успели за это время почти полностью разгромить, разрушить и сжечь одно из самых крупных карабахских сел с населением почти в 5000 человек. Большинству сельчан удалось бежать. Из тех 118, кто не успел или не смог покинуть Марагу, порядка 50 были убиты с особой жестокостью, еще 49 мирных жителей было взято в плен. Часть заложников впоследствии вернули, многих – в искалеченном физически и морально состоянии. Судьба 19 человек до сих пор остается неизвестной.

В тот день, 10 апреля, гражданское население Мараги стало очередной жертвой геноцидальной политики Азербайджана. Людей убивали лишь за этническую принадлежность, за то, что они были армянами.

"Говорили: мы должны вас до последнего человека уничтожить, Карабах наш, и вы будете уничтожены, а не переселены, Карабах наш и тут будем жить мы... Ругали и оскорбляли армян. Говорили, что мы "харам", грязные армяне", - вспоминает чудом спасшаяся Карине Погосян, потерявшая в те дни свою сестру и свекра. Карине с двумя детьми - 3-летним сыном и годовалой дочкой, вместе со свекром и соседями была взята в заложники. Сперва обменяли ее и сына, а дочь вернули, когда малышке было уже 3 года. Мужья Карине и ее погибшей сестры до сих пор остаются пропавшими без вести.

Спасшиеся от резни жители Мараги свидетельствуют, что действия азербайджанцев напомнили им почерк турецких палачей в годы Геноцида армян. “Одному горло перерезали, другого всего изрезали, а на лбу вырезали крест. Где могли, там оставили на телах кресты. Маленького ребенка убили и положили тело на грудь убитой матери”, - свидетельствует бывший глава села, командир отряда самообороны Рома Карапетян.

Резня в Мараге напомнила Геноцид армян также и Милете Габриелян: “Когда мы бежали, помню, весь народ был в поле, рядами шли, как в фильмах о Геноциде в 1915 году. Смотрю на те фотографии - и вижу то же самое”.

К полночи армянским подразделениям удалось освободить Марагу. Взору вошедших в село открылась ужасная картина: Марага была фактически потоплена в крови. Люди собрали останки тел своих родственников, соседей, односельчан и похоронили их.

“По улицам текли реки крови. Один из прицепов для трактора был полностью заполнен телами … на них были видны вырезанные кресты… Такое сотворили с нашими женщинами и девушками, что невозможно описать…”, - вспоминает жительница села Эльмира Саакян.

Пытки, унижения и страдания пришлось пережить и угнанным в плен. Вернувшиеся благодаря усилиям армянской стороны заложники рассказывают, что их заставляли работать в рабских условиях, женщин насиловали, на девушках тушили сигареты. “Тело одной из девушек было сплошь обожжено сигаретами. И все только из-за того, что они были армянами…”, - говорит Эльмира Саакян.

“Современная Голгофа”, как назвала резню в Мараге баронесса Керолайн Кокс, осталась безнаказанной и не осужденной международным сообществом. В самом Азербайджане это преступление против человечности не только не удостоилось осуждения, но и приветствовалось. Так, командир батальона “Гуртулуш” Шахин Тагиев и ряд других военных преступников, совершивших это злодеяние, первыми в независимом Азербайджане удостоились звания “Национальных героев» этой страны.

В июне 1992 года Марага была вновь захвачена азербайджанскими силами и по сей день остается оккупированной. Оставшиеся в живых ее жители основали в Мартакертском районе НКР село Нор (Новая) Марага, но не теряют надежду однажды вернуться в родную деревню.

Гоар Григорян