Возвращающиеся из США в Армению 35 учеников будут подвержены 14-дневному карантинному режиму

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Армения Анна Нагдалян дала комментарий относительно армянских учеников, обучающихся в различных средних школах США по программе FLEX. «Арменпресс» представляет комментарий Анны Нагдалян․

“Мы уже отмечали, что посольство Армении в США находится на постоянной связи с армянскими учениками старшей школы, обучающимися в разных штатах США по программе FLEX, и с армянским представителем программы.

В результате достигнутой между министрами иностранных дел Армении и Грузии договоренности и при тесном сотрудничестве с Американскими советами 9 апреля было организовано возвращение армянских и грузинских учеников, обучающихся в различных средних школах США по программе FLEX, соответственно в Армению и в Грузию.

При координации действий посольства Армении в США и Советов Америки обеспечена безопасная перевозка учеников из 19 штатов США в город Чикаго, а затем в Армению рейсом Доха - Тбилиси -Ереван.

В аэропорту Чикаго со стороны посольства Республики Армения в США и почетного консульства Республики Армения в Чикаго армянским ученикам были предоставлены все необходимые принадлежности. Скоординированы также и встреча и сопровождение армянских школьников в аэропорту Дохи до перехода в другой зал.

В результате вышеуказанного сотрудничества в Армению вернутся и 34 ученика, обучающихся в рамках американской программы ACES, и еще один студент.

Они по возвращении в Армению будут подвержены 14-дневному обязательному карантинному режиму.

Это очередной положительный пример совместных усилий по возвращению на родину находящихся в разных странах граждан Армении и Грузии в ситуации, обусловленной распространением пандемии коронавируса нового типа. Выражаем благодарность Советам Америки за организацию быстрой и комфортной перевозки армянских учащихся, а также нашим грузинским коллегам за содействие и эффективное сотрудничество”.