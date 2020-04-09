Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 09-04-20

ЕРЕВАН, 9 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 9 апреля, курс доллара США сократился на 3.48 драмa и составил 493.10 драм. Курс евро сократился на 2.84 драмa и составил 536.59 драм. Курс российского рубля вырос на 0.10 драмa и составил 6.66 драм. Курс британского фунта вырос на 0.74 драмa и составил 612.97 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 207.51 драмa и составила 26123.45 драм. Цена серебра сократилась на 1.85 драмa и составила 238.83 драм. Цена платины сократилась на 82.90 драмa и составила 11747.47 драм.