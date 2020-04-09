COVID-19. Испания на втором месте по количеству смертей: НОВЫЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в мире COVID-19 достигло 1 млн 533 тыс 897. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число погибших превысило 89 тыс. Число выздоровевших - более 337 тыс человек.

США находятся на первом месте по числу инфицированных вирусом - 435 тыс 160 подтвержденных случаев. Число погибших - 14 тыс 797 человек. На втором месте по количеству зараженных оказалась Испания – 152 тыс 446 подтвержденных случаев. За день выявлено более 4 тыс новых случаев. Общее число смертности в Испании составляет 15 тыс 238 человек.

В Италии число инфицированных – 139 тыс 422 человек, число смертности - 17 тыс 669, в Германии - 113 тыс 296 подтвержденных случаев, число смертности - 2 тыс 349. Во Франции – 112 тыс 950 подтвержденных случаев, число смертности - 10 тыс 869.

В Китае - 81 тыс 865 и 63 новых случая. В стране, в которой произошла вспышка инфекции, скончались 3 335 человек.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 66 тыс 220 человек, за день этот показатель вырос на 1634. Общее число погибших составляет 4 тыс 110 человек, 117 новых смертей за день. Число подтвержденных в Великобритании случаев составляет 60 тыс 733, в Турции -38 тыс 226, в Швейцарии - 23 тыс 612, в Бельгии - 24 тыс 983.

В Грузии зарегистрировано 214 случаев заражения коронавирусом, в России - 10 тыс 131, число смертности – 76.

Число заразившихся в ОАЭ составило 2 659 человек, здесь зарегистрировано 12 смертей. В Катаре коронавирусом заразились 2 376 человек, смертность по сравнению с ОАЭ здесь ниже – 6 случая.

В сравнении с арабскими странами показатель смертности выше в Египте, здесь погибли 103 человека. Однако число инфицированных низкое - 1560. Число инфицированных в Ираке - 1202 случаев, смертность – 69.

Низкая смертность и в Бахрейне – 5 случая. Общее количество подтвержденных случаев заражения - 821. В Кувейте зарегистрирован 1 случай смерти, 910 случаев заражения. Из арабских стран наименьшее количество инфицированных в Сирии – 19 случаев, 2 смерти. Также и в Ливии - 21 случай, 1 смерть.

Большинство жителей Германии - за продолжение карантина

Большинство жителей Германии поддерживают ограничительные меры, введенные властями для борьбы с коронавирусом.

Так, 55 процентов участников опроса немецкого телеканала ZDF считают, что карантинные меры следует распространить на период после 19 апреля - окончания пасхальных каникул. Еще 29 процентов респондентов находят правильным выход из локдауна с этого числа, и лишь 5 процентов опрошенных выступают за более раннее снятие ограничений.

В Испании готовятся к летнему сезону без иностранных туристов

Правительство Испании работает над планом, который предусматривает предстоящий летний сезон без иностранных туристов из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщила в четверг газета ABC.

По ее информации, этот сценарий подразумевает полное или частичное закрытие границ страны. При этом власти королевства намерены способствовать развитию внутреннего туризма. Правительство также собирается изучить рекомендации экспертов об ограничении числа лиц, которым можно одновременно находиться на пляжах. Власти страны стремятся избежать "второй эпидемиологической волны" коронавируса с сентября, чего не исключают специалисты в области здравоохранения.

Одновременно кабмин уже работает над кампанией по развитию внутреннего туризма при условии гарантии безопасности подданных в период летних отпусков. В свою очередь, гостиничный бизнес и авиационный сектор полагают, что предстоящий сезон не принесет большой прибыли, учитывая ограничения со стороны европейских правительств в отношении воздушного сообщения. Кроме того, туристический сектор считает, что спрос на туры в Испанию снизится даже после отмены ограничений, поскольку многие гости из-за рубежа дважды подумают, прежде чем отправиться в страну, которая стала одним из очагов пандемии в Европе.

В 2019 году Испанию посетили более 83,7 млн иностранных туристов, что стало рекордным показателем для страны. Эта цифра на 1,1% выше отметки 2018 года. Общие расходы иностранных гостей за прошлый год достигли €92,2 млрд, что на 2,8% больше показателя 2018 года.

Президент Польши поддержал идею проведения выборов по почте

Президент Польши Анджей Дуда считает идею проведения выборов главы государства 10 мая по почте одним из возможных выходов в условиях эпидемии коронавируса. Об этом он заявил в четверг в эфире Польского радио.

"Выборы должны состояться 10 мая", - сказал Дуда, подчеркнув, что такое решение было принято в соответствии с конституцией спикером Сейма. По его словам, "на первом месте жизнь и здоровье граждан", "но важен и конституционный порядок, непрерывность власти, которая обеспечивается за счет проведения демократических выборов".

"Единственный путь - создать условия для безопасного проведения выборов", - считает глава государства. "Почтовое голосование - это то, что можно сделать", - отметил он. "Если выборы пройдут по почте с соблюдением всех положений закона, то я за, но они должны проводиться так, чтобы безопасность граждан была гарантирована", - подчеркнул Дуда.

10 мая в Польше должен пройти первый тур президентских выборов. Если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, 24 мая состоится второй тур с участием двух кандидатов, набравших большинство голосов. Из-за распространения коронавируса избирательная кампания уже несколько недель фактически заморожена. Многие политики и, согласно опросам, более 70% жителей Польши в таких условиях считают необходимым перенести волеизъявление на более поздний срок.

В Грузии возможно ужесточение карантина – Гахария

Введение более жестких карантинных мер в Грузии возможно не только в отдельных регионах, но и на территории всей страны. Об этом рассказал журналистам премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Глава грузинского правительства указал на то, что в стране увеличивается число регионов, в которых обнаруживают кластеры заболеваний COVID-19.

Он уточнил, что новые данные о распространении коронавируса в Грузии будут готовы в конце дня.

В Молдавию из-за COVID-19 возвращаются трудовые мигранты

В Молдавию в массовом порядке возвращаются ее граждане, работавшие за рубежом. По данным пограничной полиции, с 9 марта, когда был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и объявлен "оранжевый код" опасности, и до конца прошлого месяца в страну вернулись свыше 101 тысячи ее граждан.

Сейчас ежедневно приезжают по 2 тысячи. Людям помогают вернуться молдавские дипмиссии за рубежом и власти страны, организующие чартерные авиарейсы для соотечественников.

В Индии медсестры-роботы будут обслуживать зараженных коронавирусом

Робот-медсестры и робот-фельдшеры вскоре начнут служить в индийских больницах, предназначенных для лечения больных с коронавирусом. Цель роботов-медсестер, пока находящихся на стадии эксперимента, - снизить общение реальных медсестер с инфицированными больными.

Робот под именем “докат аура” больным, содержащимся в изоляции, сможет подавать лекарства и еду. Он перемещается с помощью установленной на полу фоточувствительной платформы и даже может общаться с больными простыми фразами и предложениями.

Ответственные фирмы “Dotworld Technologies” говорят, что этот робот будет служить пациентам с легкими формами заболевания

Индия собирается в течение 45 дней произвести 100 таких роботов и продолжать работу в ритме -по сто роботов в месяц.

Планируется также запустить в производство и другой робот под именем “докат кура”, задачей которого будет обеззараживание общественных мест.