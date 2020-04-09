Состоялась беседа патриарха Константинополя и президента Турции

Армянский патриарх Константинополя архиепископ Саак Машалян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели беседу. Как представляет «Арменпресс», по сообщению пресс-служба Патриархии в ходе беседы, состоявшейся 8 апреля, Эрдоган интересовался армянской общиной, духовным сословием и административными органами. Эрдоган также поблагодарил Машаляна за вклад в инициированную им кампанию по сбору средств для предотвращения распространения коронавируса. Президент Турции отметил, что он для граждан Республики Армения упростил возможность возвращения на родину и, как передает Патриархия, выразил готовность содействовать Армении и медикаментами. Он пожелал патриарху здоровья в этот период, добавив, что в настоящее время созданы большие возможности пользования интернетом. Эрдоган поинтересовался и нуждами армянской общины. Патриарх благословил президента Турции и пожелал ему здоровья и мира.

Упоминание упрощения переезда граждан Армении на родину относится к тому, что 8 апреля из Стамбула на четырех автобусах в Армению вернулись 100 граждан Армении. Аренду автобусов обеспечило правительство Армении, однако, из-за закрытой армяно-турецкой границы, автобусы должны были прибыть в Армению через территорию Грузии, для чего было необходимо получить разрешение властей Турции и Грузии. В беседе с патриархом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в качестве упрощения намекает на данное им разрешение.