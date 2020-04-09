Фермерским хозяйствам предоставлен кредитный пакет в размере 1,1 млрд драмов

В результате внедрения второй программы по нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса фермерским хозяйствам выдан кредитный пакет в размере 1,1 млрд драмов, фактически выделены кредитные средства в размере 600 млн драмов.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 9 апреля сказал министр экономики Армении Тигран Хачатрян, представляя ход мероприятий правительства, направленных на нейтрализацию экономических последствий.

“Эта программа была реализовывана до апреля, однако начиная с апреля мы субсидируем проценты полностью и внесли важное дополнение: фермерским хозяйствам будут доступны микрокредиты стоимостью до 1 млн драмов”, - сказал Хачатрян.

Вторая программа по нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса направлена на оказание содействия предприятиям и частным лицам сельскохозяйственной сферы, имеющим проблемы с привлечением денежных средств.

Карен Хачатрян