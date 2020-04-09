Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тысяч. ТАСС

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 1 459 и достигло 10 тыс. 131 в 81 регионе страны. Выздоровели на данный момент 698 человек, 76 человек умерли, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"На сегодняшний день в России нарастающим итогом зарегистрировано 10 131 случай (+16,8%) коронавирусной инфекции в 81 регионе. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 118 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России - 698. За сутки умерло 13 пациентов с коронавирусом, за весь период по России умерло 76 человек", - говорится в сообщении штаба.

В четверг пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что более миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса нового типа проведено в России. "В Российской Федерации проведено более 1 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются 171 тыс. человек.