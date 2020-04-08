Технологические компании, инженеров ждут и грантовые программы

Министерство высокотехнологичной промышленности в ближайшее время своими грантовыми программами компаниям технологической сферы, инженерам, которые в условиях чрезвычайного положения находятся в бездействии, предоставит новые возможности. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян.

“Наши грантовые программы будут носить продолжительный характер. Сейчас есть определенные возможности для компаний технологической сферы, для тех, кто занимается предоставлением услуг. Благодаря грантам они смогут инвестировать в проектирование и в продажу некоторых продуктов. В компаниях, связанных с рыночными условиями, некоторые члены команды могут быть в бездействии, обусловленном эпидемией коронавирусом. Для них есть хорошая возможность обратиться к грантовым программам, которые мы объявим в ближайшее время. И неработающие инженеры будут иметь возможность впрячься в производство продуктов”, - сказал министр.

В этом году на такие грантовые программы государство предусмотрело около 930 млн драмов.

Министерство уже объявило конкурс грантов с целью содействия преодолению вызовов, направленных на предотвращение распространения коронавируса COVID-19. Принято 133 заявки, которые находятся на этапе подведения итогов.