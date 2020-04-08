10 аппаратов искусственной вентиляции легких восстановлены и готовы к эксплуатации

Министерство высокотехнологичной промышленности Армении на данный момент имеет 10 восстановленных аппаратов искусственной вентиляции легких, которые они готовы предоставить Министерству здравоохранения.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян.

Он отметил, что после их призыва они получили очень хорошие отклики, на электронный адрес поступило более 280 писем. Они в течение последних дней были изучены и классифицированы, и мы можем констатировать, что на данный момент у нас есть 10 обнаруженных и предоставленных Министерству устройств, которые восстановлены и подлежат эксплуатации. В случае необходимости мы можем предоставить их Министерству здравоохранения. Этот процесс носит продолжительный характер, каждый день мы получаем звонки и письма о списанных и неэксплуатируемых неисправных устройствах, которые мы предоставляем инженерной ассоциации и инженерному городу. Там их ремонтируют и приводят в рабочее состояние”, - сказал министр.

Министерство также получило десятки писем от наших соотечественников из США, Ливана, России, Германии. В случае необходимости они готовы оказать помощь армянским инженерам для получения международных проб и оказания профессиональной консультации.

Аршакян также подчеркнул, что в эти дни разными людьми публикуются десятки материалов об аппаратах искусственной вентиляции легких. Он отметил, что некоторые из них серьезные устройства, но большинство - устройства, напечатанные 3D-принтами, которые в основном не могут решать поставленные задачи. “Аппараты на самом деле должны иметь системы реагирования, различные датчики, которые оценивают состояние пациента и действуют в соответствии с ним. То есть, они должны иметь целые системы реагирования и измерений, чтобы не ухудшать или не угрожать жизни пациента. Этот аппарат не может быть только насосом, он не только толкает воздух в легкие и выдавливает его, он полностью заменяет дыхательную систему и в случае необходимости должен остановиться, подключиться к врачам”, - сказал Аршакян и призвал серьезнее отнестись к этому вопросу, это не вопрос, решаемый в течение недели или даже месяца.

Акоп Аршакян 5 апреля сообщил, что еще 7 аппаратов искусственной вентиляции легких за эти дни усилиями инженеров были отремонтированы и готовы к эксплуатации.