Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 1154. ТАСС





На данный момент выздоровели 494 человека, 58 умерли, сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.



"За сутки выписаны с выздоровлением 88 человек. Выздоровевших за весь период - 494. За сутки умерли 11 пациентов. За весь период по России - 58", - говорится в сообщении штаба.



Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 1154 и сейчас составляет 7497 в 81 регионе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.На данный момент выздоровели 494 человека, 58 умерли, сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции."За сутки выписаны с выздоровлением 88 человек. Выздоровевших за весь период - 494. За сутки умерли 11 пациентов. За весь период по России - 58", - говорится в сообщении штаба.