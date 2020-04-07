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Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 1154. ТАСС

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 1154. ТАСС
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 1154 и сейчас составляет 7497 в 81 регионе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
На данный момент выздоровели 494 человека, 58 умерли, сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"За сутки выписаны с выздоровлением 88 человек. Выздоровевших за весь период - 494. За сутки умерли 11 пациентов. За весь период по России - 58", - говорится в сообщении штаба.



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БелТА


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