Премьер-министр поручил ГКЗЭК выяснить причины подорожания хлеба в Ванадзоре

Государственная комиссия по защите экономической конкуренции Армении занимается вопросом выяснения причин подорожания хлеба в Ванадзоре. Как передает «Арменпресс», об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Вчера в прямом эфире в ходе вопросов и ответов с гражданами была затронута тема подорожаний в Ванадзоре. Сегодня утром во время совещания председатель Государственной комиссии по защите экономической конкуренции сказал, что они занимаются этим вопросом, чтобы выяснить причины подорожания хлеба в Ванадзоре. Я дал соответствующие поручения, чтобы заняться этой темой”, - сказал Пашинян.

Он сообщил, что председатель ГКЗЭК сказал, что по части некоторых видов товаров наблюдается некоторая дефляция. Пашинян заверил, что они продолжают следить за ситуацией и проводить мониторинги. “Однако проблема не в подорожании, а в том, чтобы мы не допустили каких-либо необоснованных действий, и не произошло бы каких-либо ценовых злоупотреблений, по большому счету понимая, что могут произойти изменения цен”, - сказал премьер.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

В стране действует режим строгих ограничений на некоторые виды экономической деятельности и на передвижение.