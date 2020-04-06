Пашинян недоволен процессом рассмотрения связанных с коррупцией уголовных дел

Премьер-министр Армении Никол Пашинян недоволен процессом рассмотрения уголовных дел по борьбе с коррупцией. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр сказал об этом в ответ на вопрос одного из граждан на своей странице в Facebook. Вопрос гражданина заключался в том, сколько уголовных дел было возбуждено по этому вопросу и когда будут конфискованы похищенные средства, если таковые имеются.

«Мы недавно провели совещание, и я дал четкие поручения, чтобы значительно повысить эффективность антикоррупционных дел. Мы попытались выяснить причины, и теперь, когда этот процесс идет, мы пытаемся понять, каковы объективные причины, каковы субъективные причины, что эти дела не проходят с достаточной эффективностью. Мои коллеги знают, что если эта эффективность не увеличится, нам придется принимать другие решения», - сказал Никол Пашинян.

Что касается возвращенных средств, то премьер-министр Армении отметил, что вопрос не только в конфискованных средствах. Вопрос в том, что с 2018 года доходы бюджета Армении значительно увеличились. «Это соответствует моему дореволюционному обещанию, что доходы бюджета должны увеличиться на 30-35 процентов. Сейчас у нас рост на 40-45 процентов. Это следствие борьбы с теневой экономикой, борьбы с монополиями, борьбы с коррупцией, в результате которой деньги возвращаются в государственный бюджет. Я хотел бы сказать, что по уголовным делам было возвращено 40 миллиардов драмов, а возбужденные уголовные дела относятся к злоупотреблениям в 190 миллиардов драмов, но это еще не все», - сказал Никол Пашинян, подчеркнув, что борьба с коррупцией в Армении продолжится.