Кортни Кардашьян не может забыть свой визит в Армению: «Я вернусь со своей семьей — точно»

Известная телезвезда Кортни Кардашьян использовала время изоляции дома со своей семьей, чтобы вспомнить визит в Армению с Ким Кардашьян и со своими детьми. Собор Св. Эчмиадзина, Мемориал Геноцида армян, блюда армянской кухни, фотосессия с армянскими ювелирными украшениями… телезвезда вспомнила обо всем этом и выразила желание вернуться.

Как передает Арменпресс, Кардашьян пишет: «Нам удалось побывать в Армении и выполнить очень важную работу за такое короткое время. Большая часть поездки состояла в том, чтобы посетить Собор Св. Престола в Эчмиадзине и окрестить там наших детей. Это первая и главная церковь не только в Армении, она считается первой христианской церковью в мире, поскольку Армения была первой страной, принявшей христианство. Быть там — это было такое сильное чувство! Крещение детей заставило нас почувствовать в себе священный трепет и смирение», - пишет Кардашьян.

Телезвезда отметила, что Армения прилагает усилия, чтобы стимулировать развитие и стать известной своими технологиями. Она напомнила, что ее сестра Ким Кардашьян выступала на Всемирной конференции по информационным технологиям в Ереване.

«Армения действительно доказывает, что женщины способны и могут стать успешными. И было невероятно вдохновляюще видеть, как женщины открывают свой бизнес в Армении. «Вещи, сделанные женщинами - макияж, куклы, детские книги с иллюстрациями - просто вдохновляли и тронули меня», - сказала телезвезда.

Она напомнила, что они находились в Армении всего 3 дня - в течение очень короткого времени, но им удалось погулять со своими детьми, дети услышали рассказы о своей семье.

«Детям понравилась история о том, как ковчег Ноя стоял на вершине горы Арарат. Я думаю, что это было весьма волнующе для них, и это заставило их гордиться тем, что они каким-то образом связаны с этой страной», - написала телезвезда.

Кортни отметила, что посещение Мемориала Геноцида армян было чрезвычайно отрезвляющим, и высказала мнение, что дети надолго запомнят это.

«Важно было узнать исторический факт - то, о чем мы не говорим и не читаем в книгах по истории так часто, как должны были бы, но ведь это - часть нашего наследия», - написал он.

Она также вспомнила, что они с Ким провели небольшую фотосессию с традиционными армянскими украшениями и одеждой, отметив, что это было больше, чем просто демонстрация одежды — это заставило их почувствовать гордость.

Кардашян также была впечатлена настоящей армянской кухней. Она особо упомянула ресторан Lavash, куда они ходили трижды.

«Еда там, казалось, воплощала все, что приходило мне в голову, когда я думала об армянской еде», - сказала она.

Кардашян также напомнила, что Эрик Эсраелян привел их в крупнейшую армянскую благотворительную организацию – Армянский Всеоюбщий Благотворительный Союз, что она и Ким встретились с президентом Армении и пообедали с ним и его женой.

«Хотя мы многое сделали за столь короткое время, но я обязательно вернусь в эту страну со своей семьей. Нам еще много есть что изучить здесь», - заключила Кортни Кардашян.