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COVID-19: в мире от коронавируса излечились 230 человек СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

COVID-19: в мире от коронавируса излечились 230 человек СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число людей, зараженных новым типом коронавирусной инфекции в мире, COVID-19, достигло 1 миллиона 118 тысяч 46 человек. 

Как  передает Арменпресс, по данным исследовательских центров, число погибших  от коронавируса превысило 59 тысяч. Выздоровело более 229 150 человек.

В Соединенных Штатах, где зарегистрировано наибольшее количество людей, инфицированных вирусом, подтверждено 277 475 случаев. Число погибших здесь превысило 7400 человек. Общее число инфицированных в Италии составляет 119 827, а умерших  - 14 681 человек. 

За Италией с очень небольшой разницей следует Испания, число подтвержденных случаев здесь составляет 119 199. В Испании от коронавируса умерли 11,198 человек.

Германия занимает четвертое место по уровню заражения коронавирусом: в этой европейской стране подтверждено 91 159 случаев заболевания. Число погибших составляет 1275 человек.

За Германией следует Франция, где общее число случаев составляет 82,165, а число смертей - 6,507.

В стране происхождения инфекции, Китае, число подтвержденных случаев составляет 81 639, есть только 19 новых случаев. С момента вспышки погибли 3326 человек. 

Общее количество подтвержденных случаев в Иране составляет 53 183 человек. Число  погибших составляет 3294. Количество подтвержденных случаев в Великобритании составляет 38 168, в Турции - 20 921, в Швейцарии - 19 606 человек.

В Грузии зарегистрировано 155 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции,   в России — 4149.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных стран и регионов  достигло 204.


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