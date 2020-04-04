COVID-19: в мире от коронавируса излечились 230 человек СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число людей, зараженных новым типом коронавирусной инфекции в мире, COVID-19, достигло 1 миллиона 118 тысяч 46 человек.

Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров, число погибших от коронавируса превысило 59 тысяч. Выздоровело более 229 150 человек.

В Соединенных Штатах, где зарегистрировано наибольшее количество людей, инфицированных вирусом, подтверждено 277 475 случаев. Число погибших здесь превысило 7400 человек. Общее число инфицированных в Италии составляет 119 827, а умерших - 14 681 человек.

За Италией с очень небольшой разницей следует Испания, число подтвержденных случаев здесь составляет 119 199. В Испании от коронавируса умерли 11,198 человек.

Германия занимает четвертое место по уровню заражения коронавирусом: в этой европейской стране подтверждено 91 159 случаев заболевания. Число погибших составляет 1275 человек.

За Германией следует Франция, где общее число случаев составляет 82,165, а число смертей - 6,507.

В стране происхождения инфекции, Китае, число подтвержденных случаев составляет 81 639, есть только 19 новых случаев. С момента вспышки погибли 3326 человек.

Общее количество подтвержденных случаев в Иране составляет 53 183 человек. Число погибших составляет 3294. Количество подтвержденных случаев в Великобритании составляет 38 168, в Турции - 20 921, в Швейцарии - 19 606 человек.

В Грузии зарегистрировано 155 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, в России — 4149.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных стран и регионов достигло 204.