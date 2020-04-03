COVID-19. Испания по количество зараженных заняла второе место: НОВЫЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в мире COVID-19 достигло 1 млн 34 тыс 163. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число погибших превысило 54 тыс. Число выздоровевших составляет 220 тыс 25 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 245 442 подтвержденных случаев. Число погибших – более 6 000 человек. На втором месте Испания, где число подтвержденных случаев составляет 117 тыс 710. За сутки было подтверждено более 5 тыс новых случаев заболевания. Количество смертей - 10 тыс 935.

Италия стала третьей по числу подтвержденных случаев - 115 тыс 242. От коронавирусного заболевания здесь погибли 13 915 человек.

Германия также опередила Китай по уровню заражения коронавирусом, в этой европейской стране 85 903 подтвержденных случаев, 1 122 смертей. За Германией следует Китай - 81 620 и всего 31 новый случай. В стране, в которой произошла вспышка инфекции, скончались 3 322 человек.

Во Франции число подтвержденных случаев - 59 тыс 105. Число смертей - 5 тыс 387.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 59 тыс 105 человек. Общее число погибших составляет 3 тыс 294 человека. Число подтвержденных случаев в Великобритании составляет 33 тыс 718, в Швейцарии - 19 тыс 303, в Турции - 18 тыс 135. В Грузии зарегистрировано 148 случаев заражения коронавирусом, в России - 4 149 случаев. За один день зарегистрировано более 600 новых случаев. В России погибли 34 человека.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию, достигло 204 человек.

Завершился срок самоизоляции Ангелы Меркель

Срок самоизоляции канцлера Германии Ангелы Меркель завершился, и она после нескольких отрицательных результатов теста приступила к работе из резиденции.

Ангела Меркель была самоизолирована и приступила к работе в домашних условиях после того, как выяснилось, что у врача, вакцинировавшего ее, был обнаружен коронавирус.

В Британии проблема с кадрами

Выставочный центр в восточной части Большого Лондона стал первым временным госпиталем, предназначенным для приема пациентов, зараженных коронавирусом. Планируется, что таких больниц будет несколько. Из государственных клиник сюда направлены врачи и медсестры. Им помогают военные медики и добровольцы. Для лечения пациентов с COVID-19 в отделении интенсивной терапии уже размещены 500 коек . Есть возможность увеличить число койко-мест до четырех тысяч. Вместе с тем растет озабоченность в связи с нехваткой средств индивидуальной защиты для медицинского персонала. А это крайне необходимо.

Британское правительство заявляет, что врачи вот-вот получат нужное оборудование и материалы, в том числе 170 миллионов масок. Но дефицит есть. А значит, сохраняется и риски инфицирования медиков.

Еще одна проблема, которую надо решить, связана с аппаратами искусственной вентиляции легких. Сейчас их производят в большем количестве. Но вопрос в том, достаточно ли в этом госпитале обученного персонала для использования ИВЛ.

Клаудиа Паолони, врач-анестезиолог: "Чтобы работать с аппаратами ИВЛ, вам нужен высококвалифицированный персонал, хорошо обученные медсестры, высококвалифицированные врачи, анестезиологи и реаниматологи. И я не совсем уверена, откуда мы наберем такой штат. Здорово, что к нам приходят добровольцы, чтобы предложить свою помощь. Но что касается койко-мест с ИВЛ, я изо всех сил пытаюсь понять, как мы справимся ".

В США граждане без страховки столкнулись с серьезными проблемами

В США за каждый истекший час на протяжении суток 24 часа от COVID-19 умирали по 48 американцев. Общий итог летальных исходов за день составил 1 169 человек, это самый высокий показатель с момента начала эпидемии в стране.

Система медицинской помощи в стране такова, что многие миллионы американцев не имеют никакой страховки, и кто и за какие деньги будет их лечить от недуга, пока неизвестно.

На эту тему во время своего ежедневного брифинга в Белом доме высказался Дональд Трамп.

Президент США заявил: "Мы стараемся сейчас провести новые правила через Конгресс, чтобы утвердить процедуру, которая позволит этим людям получить деньги и ими расплачиваться за лечение, потому что прежние законодательные акты в такой ситуации не работают".

Второй вопрос - оснащение больниц самым необходимым, в том числе масками для медперсонала и аппратами ИВЛ для пациентов.

Глава американской администрации заметил, что "в течение недели, полутора недель от силы, начнут прибывать первые партии, но для того, чтобы иметь запас, нам потребуется время. Штаты в данном случае могут сами создавать свои собственные резервы аппаратов ИВЛ. Мы в данном случае выполняем роль гаранта, мы страхуем, но мы не занимаемся непосредственно размещением заказов, мы и так уже много сделали".

Медработники, со своей стороны, возмущены недостатком средств защиты, включая дефицит стерильных халатов и масок, они требуют немедленно решить эту проблему, поскольку у них, находящихся на линии фронта в войне с эпидемией, самый высокий риск заразиться коронавирусом.

Временно прекращается производство пива “Корона”

Глава мексиканской компании “Grupo Modelo” заявил, что временно прекращает производство пива и ряда других продуктов “Корона”.

Директор компании по производству пива, экспортируемого в 180 стран мира, заявил, что прекращение производства связано с введением чрезвычайного положения и экономическими ограничениями в Мексике.

Кабмин Украины оставил открытыми только 21 пункт пропуска на границе

Правительство Украины в связи с пандемией коронавируса приняло решение оставить открытыми только 21 пункт пропуска через государственную границу, все взъезжающие в страну должны будут проходить карантин в течение двух недель. Об этом в пятницу сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"С целью защиты от коронавируса мы продолжаем меры по защите наших внешних границ. Остается работать только 21 пункт пропуска на государственной границе Украины", - отметил он в видеообращении.

Премьер добавил, что "также вводится обязательное размещение на карантин сроком на 14 дней для всех без исключения лиц, которые прибывают на Украину". Исключение из правила об обязательном размещении на карантин коснется только дипломатов, членов международных организаций, воздушных и морских судов в случае, если они не несут опасности распространения коронавируса.

В Чехии министры заплатят штраф за проведение брифинга без масок

Представители входящей в правящую коалицию социал-демократической партии Чехии провели в среду вечером видеобрифинг без защитных масок и заплатят за это штраф по 10 тысяч крон (около 400 долларов) каждый, сообщил один из "пострадавших", первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.

В рамках объявленного правительством республики карантина все граждане вне дома обязаны находиться в защитных масках на лице, за неисполнение этого требования полиция может наложить на них штраф в размере до 10 тысяч крон. Один из журналистов, участвовавших в видеобрифинге с социал-демократическими министрами, спросил, почему у них нет обязательных защитных масок, обычно используемых на всех пресс-конференциях.

"Не буду оправдываться, это была ошибка, правила действуют для каждого. Поэтому я послал 10 тысяч крон в качестве дара для больницы Motol", - написал в Twitter Гамачек, который является также главой национального кризисного штаба.

В свою очередь, другая участница видеобрифинга, глава минтруда Яна Малачова, также в Twitter, извинилась за себя и за мужа, Алеша Хмеларжа, который является замглавы МИД, и сообщила, что уже перечислила 20 тысяч крон за обоих общественной организации "Жизнь-90".

В Торонто ввели штраф за нарушение социальной дистанции

Власти канадского Торонто установили штраф в размере более 3,5 тысяч долларов США для нарушителей, которые в условиях борьбы с коронавирусом не соблюдают в общественных местах двухметровую дистанцию друг с другом.

"Любые не живущие вместе два человека, которые в парках или на площадях не соблюдают между собой дистанцию в два метра, подлежат судебному преследованию и в зависимости от приговора могут быть оштрафованы на 5 тысяч канадских долларов (3538 долларов США) ", - говорится в постановлении городского совета Торонто – крупнейшего города Канады.

В Китае почтят память жертв коронавирусной эпидемии 4 апреля

4 апреля, в традиционный китайский День поминовения усопших, в Китае будет проведена национальная церемония в память павших в борьбе против новой коронавирусной инфекции COVID-19 и тех соотечественников, кто скончался из-за этого заболевания. Об этом заявил Госсовет КНР.

Во время церемонии государственные флаги по всей стране, в посольствах и консульствах КНР за границей будут приспущены в знак траура, а общественная развлекательная деятельность будет приостановлена.

4 апреля ровно в 10 часов китайцы по всей стране почтят память жертв заболевания трехминутным молчанием, в то время как сирены воздушного налета, гудки автомобилей, поездов и судов прозвучат в знак скорби.