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Председатель парламента Ирана заразился коронавирусом

Председатель парламента Ирана заразился коронавирусом

Спикер парламента Ирана Али Лариджани сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает телерадиокомпания IRIB со ссылкой на отдел по связям с общественностью парламента.

"После появления ряда симптомов председатель парламента прошел тестирование на коронавирус. С учетом положительного результата (анализа) в данный момент он помещен в карантин и проходит лечение", - говорится в сообщении.


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