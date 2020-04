COVID-19: От коронавируса в мире вылечилось более 203 тыс человек: НОВЫЕ ДАННЫЕ 

Число пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире превысило 961 тыс. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число погибших превысило 49 тыс. Число выздоровевших составляет 203 тыс 153 человека. У 95% инфицированных болезнь протекает в легкой форме, у 5% - в тяжелой.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 215 тыс 362 подтвержденных случая. Число погибших превысило 5100 человек. На втором месте по показателю заражения находится Италия, число подтвержденных случаев - 110 тыс 547. В Италии самое большое количество смертей. От коронавирусного заболевания здесь погибли 13 тыс 155 человек.

Испания опередила Китай. Число подтвержденных здесь случаев - 110 тыс 238. Общее число погибших - более 10 тыс человек.

Число зарегистрированных случаев заражения в Китае, оказавшемся на четвертом месте - 81 тыс 589 человек. Число подтвержденных новых случаев - 35. Выздоровели 76 тыс 408. Количество смертей - 3 тыс 318.

За Китаем по росту заболеваемости коронавирусом следует Германия. Общее число подтвержденных случаев составляет 80 тыс 641 человек. Погибли 962 человека. За Германией следует Франция, где число подтвержденных случаев составляет 56 тыс 989. Число смертей - 4 тыс 32 человека.

Общее число подтвержденных случаев в Иране - 50 тыс 468. Общее число погибших - 3 тыс 160 человек.

Общее число инфицированных в Великобритании составляет 33 тыс 718 человек. В Швейцарии -18 тыс 267 человек.

В Грузии зарегистрировано 130 случаев заражения коронавирусом, в России - 3 тыс 548. За сутки здесь зарегистрировано 771 новых случаев. Общее число инфицированных в Турции составляет 15 тыс 679. По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция, достигло 203.

Пиковый период распространения коронавируса в Грузии ожидается со второй половины апреля

Пиковый период распространения коронавируса в Грузии ожидается со второй половины апреля, заявила глава минздрава страны Екатерина Тикарадзе.

"Мы ранее сообщали, что предположительно до 10 апреля ситуация будет контролируема, хотя рост инфицированных граждан будет расти. Ожидается, что пик вспышки коронавируса будет со второй половины апреля", - заявила министр на брифинге.

По ее словам, главную роль в развитии сценария имеют эффективность действий правительства и граждан совместно. Тикарадзе также сообщила, что за пределами Грузии коронавирусом заражены 35 граждан республики, пятеро из них скончались.

Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям карантина

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям ограничений, введенных из-за пандемии, особенно если те устроят беспорядки или нарушат работу по раздаче еды.

"Мои приказы полиции, военным и местным чиновникам: если начинаются волнения, если они будут отбиваться и если возникнет угроза вашим жизням, можете их застрелить", - заявил Дутерте в телеобращении к нации 1 апреля.

Он также предостерег левые группировки от организации голодных бунтов.

Премьер Италии пообещал предпринимателям 200 млн евро госгарантий

До католической Пасхи (12 апреля) власти Италии утвердят еще один пакет мер поддержки экономики и бизнеса в условиях пандемии коронавируса, сказал в интервью Il Fatto Quotidiano в четверг, 2 апреля, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

В частности, предполагается выделение 200 млн евро государственных гарантий для предоставления предпринимателям новых кредитов.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Ранее был утвержден проект финансовой поддержки отраслей и регионов, в наибольшей степени пострадавших от последствий пандемии коронавируса, общим объемом 25 млрд евро.

В отношении граждан, прибывающих в Японию и Корею, вводятся запреты

Правительство Японии приняло решение с 3 апреля ввести запрет на неопределенный срок на въезд граждан, прибывающих из 49 государств и регионов или посетивших эти страны и регионы в течение последних 14 дней.

“Согласно этому решению, запрет на въезд будет применен и в отношении граждан, прибывающих из Армении. Запрет на въезд не будет распространяться только на граждан, имеющих особые обстоятельства, которые смогут въехать в Японию, но обязательно пройдут тестирование на коронавирус, после результатов теста их попросят в течение 14 дней быть в самоизоляции и не пользоваться общественным транспортом. Призыв к самоизоляции (он касается всех въезжающих в страну граждан, в том числе и японцев, не носит обязательного характера), будет действовать до 30 апреля. Однако, указанный срок, может быть и продлен.

Условия особых обстоятельств применимы, в частности, к гражданам Японии, имеющих постоянный вид на жительство “Permanent Resident”, к супругам или к детям гражданина Японии “Spouse or Child of Japanese National”, к супругам или к детям лица с постоянным пребыванием “Spouse or Child of Permanent Resident” и долгосрочный вид на жительство “Long Term Resident””, - отмечается в сообщении.

В США повсюду открываются временные госпитали

Городские власти Нью-Йорка во многих местах открывают палаточные госпитали.

Больница “Элмхарст” в нью-йоркском квартале Квинс оказалась в эпицентре эпидемии коронавируса в городе. Здесь много больных. Для лечения которых при больнице открылись палаточные пункты оказания медицинской помощи.

Аналогичная ситуация царит и в больнице Бруклина, которая также является государственным медицинским учреждением. Все медицинские центры переполнены, отовсюду доносятся голоса сирен машин скорой помощи.

Сейчас в Соединенных Штатах строятся сотни временных госпиталей, чтобы суметь противостоять эпидемии коронавируса. Число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 200 тысяч. Около 4300 человек погибли. Это число превысило общее число погибших в Китае, откуда началась пандемия коронавируса.

Официальные источники США отмечают, что число смертей может быть и гораздо больше - от 100 до 200 тысяч человек.

Учитывая эти развития, инженерные подразделения американской армии предприняли процесс создания временных госпиталей, превращая многочисленные центры, гостиницы и другие территории в пункты медобслуживания.

В Нью-Йорке во многих местах создаются временные госпитали. Один из них был открыт в знаменитом нью-йоркском Централ парке, другой центр медицинского обслуживания был основан в Национальном теннисном центре, где обычно проходит Открытый теннисный турнир США.

По примеру теплохода “Мерси” в Лос-Анджелесе здесь также на реке Гудзон на теплоходах, которые могут принять до 1000 пациентов, открылись временные больницы. Нью-Йорк остается самым пострадавшим от эпидемии коронавируса штатом.

Число международных рейсов в Китай не будет превышать 134 в неделю

Количество международных рейсов в Китай в неделю не будет превышать 134, заявил в четверг замглавы управления гражданской авиации КНР Лю Эрсюэ.

Он отметил, что значительное сокращение международных рейсов направлено на то, чтобы предотвратить завоз инфекции.

Чиновник добавил, что сохранение международных авиарейсов необходимо, так как за границей очень много китайских граждан, в том числе студентов.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в других странах многие граждане КНР стараются как можно скорее вернуться на родину, часто они летят уже больными. Однако это создает большие сложности для китайских властей, которым удалось добиться значительных успехов в борьбе с эпидемией внутри страны, где в последние дни преимущественно регистрируют ввозные случаи коронавируса.

Ранее замглавы МИД КНР Ло Чжаохуэ сообщил, что граждане КНР составляют 90% от всех ввозных случаев заражения COVID-19 в Китае, некоторые из них знают, что больны, но все равно рискуют своим здоровьем и безопасностью окружающих, чтобы вернуться на родину.

Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман заразился коронавирусом. Представитель минздрава сообщил изданию, что у Лицмана и его жены был диагностирован коронавирус, они будут находиться на карантине. Отмечается, что министр будет выполнять свои обязанности, находясь дома.

По данным министерства здравоохранения, в Израиле 6092 человека заразились коронавирусом, 25 умерли.