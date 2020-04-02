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Модуль инфекционной больницы “Норк” на 42 места уже готов

Модуль инфекционной больницы “Норк” на 42 места уже готов

Дополнителльный модуль инфекционной больницы “Норк” на 42 места уже готов. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

“За 10 дней мы получили этот 42-х местный модуль для пациентов, ожидающих их диагноза”, - написал министр и представил видеоматериал.

В борьбу с коронавирусом вовлечены 9 медицинских центров, основным из которых является инфекционная больница “Норк”.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса по данным на 2 апреля в Армении составило 663. В Армении зарегистрировано 5 случаев смерти. Выздоровели 33 человека.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

С 23:59 24 марта по 23:59  31 марта по всей территории Армении ограничено право  на свободное передвижение.


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