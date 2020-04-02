Дополнителльный модуль инфекционной больницы “Норк” на 42 места уже готов. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

“За 10 дней мы получили этот 42-х местный модуль для пациентов, ожидающих их диагноза”, - написал министр и представил видеоматериал.

В борьбу с коронавирусом вовлечены 9 медицинских центров, основным из которых является инфекционная больница “Норк”.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса по данным на 2 апреля в Армении составило 663. В Армении зарегистрировано 5 случаев смерти. Выздоровели 33 человека.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

С 23:59 24 марта по 23:59 31 марта по всей территории Армении ограничено право на свободное передвижение.