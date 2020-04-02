В Армении в борьбу с коронавирусом полностью вовлечены 9 медцентров

В Армении в борьбу с коронавирусом полностью вовлечены 9 медицинских центров: в 16 гостиничных комплексах находятся инфицированные лица со слабо выраженными симптомами и контакторы. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

“В 16 гостиничных комплексах и домах находятся лица, часть которых с положительным тестом, но со слабыми симптомами, или без них, а другая часть – лица, имевшие контакты. В каждом гостиничном комплексе предполагается особый персонал - эпидемиолог, врач, специалисты по поставкам. Система разворачивается очень быстро, как во время военного положения, когда мобилизуются новые мощности для противостояния врагу. В нашем случае мобилизуются именно такие ресурсы. 9 медицинских центров уже вовлечены в борьбу с этим заболеванием. Самый большой из них - МЦ “Сурб Григор Лусаворич” с завтрашнего дня возьмет на себя самое большое бремя”. - сказал Торосян. Он отметил, что это больница с самым большим постельным фондом в Армении.

По состоянию на 11:00 2 апреля в Армении зарегистрировано 663 случая коронавируса, зарегистрировано 4 случая смерти. 2940 тестов с отрицательным результатом. На данный момент фактическое лечение получают 626 пациентов.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

С 23:59 24 марта по 23:59 31 марта по всей территории Армении ограничено право на свободное передвижение.