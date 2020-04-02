Еще два вылечившихся от коронавирусной болезни пациента выписаны из больницы: вылечились 33 человека

Результаты тестов еще двух пациентов, инфицированных коронавирусом, были отрицательными, они уже выписаны из больницы. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства объявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

Общее число выздоровевших - 33. В ответ на вопрос премьер-министра, министр сказал, что число граждан, вышедших из изоляции, достигло 350. Никол Пашинян вновь призвал граждан не относиться к коронавирусу с таким спокойствием.

“На начальном этапе мы смогли предотвратить панику. Это хорошо, что в стране повсеместное спокойствие, но с эпидемиологической точки зрения это опасно”, - сказал премьер. “Дорогие соотечественники, прошу, не относитесь к этой проблеме с таким спокойствием”, - сказал Пашинян.

По состоянию на 11:00 2 апреля в Армении зарегистрировано 663 случая коронавируса, 4 случая смерти. 2940 тестов с отрицательным результатом. На данный момент фактическое лечение получают 626 пациентов.