В Армении зарегистрирован новый случай смерти из-за коронавируса

В инфекционной клинической больнице «Норк» зарегистрирован случай смерти. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра здравоохранения Алина Никогосян.

«В инфекционной клинической больнице «Норк» зарегистрирован случай смерти. У 89-летнего пациента была коронавирусная болезнь, подтвержденная двусторонняя инфильтративная пневмония. Кроме того, у пациента были сопутствующие хронические заболевания, в том числе артериальная гипертония, сахарный диабет. К сожалению, из-за возраста и сопутствующих болезней не удалось спасти жизнь пациента», - написала Никогосян.

Это четвертый случай смерти из-за коронавируса в Армении.