Правительство обсуждает различные варианты содействия микропредприятиям

В контексте мероприятий по нейтрализации экономических последствий коронавируса правительство обсуждает варианты содействия микропредприятиям. Об этом в ответ на вопрос «Арменпресс» сказала замминистра экономики Армении Наира Маргарян.

“Утвержденное правительством 8-ое мероприятие направлено на гостиничные и гостевые услуги, общественное питание, туризм, парикмахерские, салоны красоты и услуги розничной торговли. Для розничной торговли сделаны ограничения. Нет продажи пищевых продуктов, сигарет, лекарств и алкоголя. Восьмое мероприятие предназначено для микропредпринимателей. Третье мероприятие, к сожалению, на данный момент имеет ограничение, к нему могут обратиться только хозяйствующие субъекты, имеющие оборот 24 млн и более. Но в настоящее время на основе всех запросов и поступающих заявок мы обсуждаем различные мероприятия для микропредприятий”, - сказала Маргарян.

Третье мероприятие по нейтрализации экономических последствий коронавируса, утвержденное правительством, направлено на поддержку малых и средних предприятий. Им могут воспользоваться те МСП, которые действуют в сферах туризма, здравоохранения, ВНЖ, общественного питания, обрабатывающей промышленности. Их оборот в 2019 году должен быть в пределах 24 - 500 млн драмов, а оборот за один квартал 2019 года должен составлять более 10% оборота за весь год.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

С 23:59 24 марта по 23:59 31 марта по всей территории Армении ограничено право на свободное передвижение и некоторые виды деятельности.