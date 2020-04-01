COVID-19: число инфицированных в США превысило 188 тысяч человек: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире превысило 860 000. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число погибших превысило 42 000. Число выздоровевших составляет 178 335 человек. У 95% инфицированных болезнь протекает в легкой форме, у 5% - в тяжелой. В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 188 592 подтвержденных случаев. Число погибших превысило 4 000 человек. На втором месте по показателю заражения находится Италия, число подтвержденных случаев - 105 192. В Италии самое большое количество смертей. От коронавирусного заболевания здесь погибли 12 428 человек. Испания опередила Китай. Число подтвержденных здесь случаев - 95 923. Общее число погибших - 8 465 человек.

Число зарегистрированных случаев заражения в Китае, оказавшемся на четвертом месте - 81 554 человек. Число подтвержденных новых случаев - 36. Выздоровели 76 238.

За Китаем по росту заболеваемости коронавирусом следует Германия. Общее число подтвержденных случаев составляет 71 808 человек. Погибли 775 человек. За Германией следует Франция, где число подтвержденных случаев составляет 52 128. Число смертей превысило 3 500 человек.

Общее число подтвержденных случаев в Иране - 44 605. Общее число погибших - 2 898 человек. Общее число инфицированных в Великобритании составляет 25 150 человек. В Швейцарии -16 605 человек.

В Грузии зарегистрировано 110 случаев заражения коронавирусом, в России - 2 337, в Турции -13 531. Более 100 новых случаев за сутки зафиксированы в Израиле, Пакистане, Мексике, Индии, Таиланде, Южной Корее и т. д.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию, достигло 200.