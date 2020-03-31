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Трамп пообещал передать Италии медицинские принадлежности на $100 млн. РЕГНУМ

Трамп пообещал передать Италии медицинские принадлежности на $100 млн. РЕГНУМ

Соединенные Штаты передадут Италии медицинские принадлежности на общую сумму $100 млн в качестве помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией, заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме.

«Мы отправим им в Италию медицинские принадлежности примерно на $100 млн», — заявил он.

Трамп подчеркнул, что ранее провел телефонные переговоры с главой итальянского правительства Джузеппе Конте. Он добавил, что Соединенные Штаты располагают необходимой для Италии медицинской продукцией, которую готовы передать.

 

 

 


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