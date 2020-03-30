За последние сутки в Армении было зарегистрировано 58 подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Арсен Торосян. Один из 58 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни - в Вооруженных силах.

До этого отмечалось 5 случаев заражения коронавирусом в Вооруженных силах. В настоящее время в общей сложности шесть случаев. У военнослужащих нет симптомов, характерных для болезни. Лишь у одного военнослужащего - низкая температура.

Все шесть подтвержденных случаев связаны с первым случаем, зафиксированным в воинской части, не вовлеченной в боевые задачи.

Военнослужащий госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное. Новых случаев изоляции не было. В то же время, как отметил на внеочередном заседании правительства министр обороны Давид Тоноян, вернувшиеся из зарубежных командировок на родину десятки самоизолированных, а также изолированных из-за первого случая военнослужащих после прохождения соответствующего эпидемиологического тестирования вернулись на службу и продолжают выполнять свои обязанности.

Служба в Вооруженных силах Армении продолжается в нормальном русле, нет никаких проблем.

Десятки военнослужащих из изоляции и самоизоляции возвращаются на службу.

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