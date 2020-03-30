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Премьер-министр выразил соболезнования родным пациентов, скончавшихся от коронавирусного заболевания

Премьер-министр выразил соболезнования родным пациентов, скончавшихся от коронавирусного заболевания

Премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства выразил соболезнования родным пациентов, скончавшихся от коронавирусного заболевания.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр коснулся, в частности, двух случаев смерти, отметив, что у обоих пациентов были очень тяжелые хронические заболевания.

“У одного из них были ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия. У второго пациента были ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония, инфаркт миокарда и последствия инсульта. К таким гражданам нужно проявлять особое внимание, чтобы они не заражались, так как попадают в очень большую зону риска”, - сказал Никол Пашинян.


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БелТА


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