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Число подтвержденных случаев коронавирусного заражения в Армении достигло 372

Число подтвержденных случаев коронавирусного заражения в Армении достигло 372

В Армении зарегистрировано 43 новых случая коронавирусной инфекции.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщается  на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении на 27 марта в 10:00 утра 372. 2172 тестов  дали отрицательный результат. 26 марта был   зарегистрирован   первый случай  смерти пациента с коронавирусом.

Правительство Армении объявило в Армении чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 16 марта 2020 года с 18:30 до 14 апреля 2020 года в 17:00. С 24 марта по 23:59 до 31 марта в 23:59 право на свободное передвижение граждан  по всей Армении было ограничено. По даным на 10:00 часов 27 марта   28 человек излечились от коронавируса.

 

 

 


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