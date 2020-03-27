Банки пересмотрели условия кредитов на сумму 200 млрд драмов: многим заемщикам предоставлен отпуск
Банки Армении в условиях чрезвычайного положения пересмотрели условия кредитов группы физических и юридических лиц, в подавляющем случае выдан кредитный отпуск.
Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
“С 20 марта по сей день, банки Армении пересмотрели условия кредитов 96 838 физическим лицам и 3 395 юридическим лицам. Большинству пересмотренных кредитов банки выдали кредитный отпуск, некоторым на несколько месяцев”, - написал премьер.
Он также сообщил, что объем пересмотренных кредитов составляет около 200 млрд драмов.
В условиях сложившейся ситуации банки Армении по призыву Центрального банка должны проявлять индивидуальный подход ко всем кредитам.
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