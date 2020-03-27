Банки пересмотрели условия кредитов на сумму 200 млрд драмов: многим заемщикам предоставлен отпуск

Банки Армении в условиях чрезвычайного положения пересмотрели условия кредитов группы физических и юридических лиц, в подавляющем случае выдан кредитный отпуск.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“С 20 марта по сей день, банки Армении пересмотрели условия кредитов 96 838 физическим лицам и 3 395 юридическим лицам. Большинству пересмотренных кредитов банки выдали кредитный отпуск, некоторым на несколько месяцев”, - написал премьер.

Он также сообщил, что объем пересмотренных кредитов составляет около 200 млрд драмов.

В условиях сложившейся ситуации банки Армении по призыву Центрального банка должны проявлять индивидуальный подход ко всем кредитам.