У троих военнослужащих обнаружена инфекция коронавируса: протестированы 32 военнослужащих

Результаты тестов на коронавирус троих военнослужащих были положительным, они госпитализированы. Как передает «Арменпресс», разъяснения министра обороны Армении Давида Тонояна на своей странице в Facebook опубликовала пресс-секретарь министерства Шушан Степанян.

“С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Вооруженных силах мы провели масштабные медико-профилактические работы, создав необходимые условия для того, чтобы военнослужащие избежали инфекции. Тем не менее, невозможно предотвратить проникновение инфекции в армию, поскольку большая часть военнослужащих находится в ежедневном контакте с гражданским населением.

25 марта трое военнослужащих воинской части, не вовлеченных в боевые задачи, были протестированы. В результате тестов у троих военнослужащих был диагностирован COVID-19. Ранее было подтверждено наличие инфекции коронавируса у члена семьи одного из военнослужащих. Подтвержденные случаи трех военнослужащих взаимосвязаны и связаны с одним из очагов первичных случаев в стране”, - отметил Тоноян.

Министр добавил, что, исходя из данных эпидемиологических исследований, указанные военнослужащие заранее были изолированы, что значительно снизило риски дальнейшего распространения инфекции.

“Военнослужащие сейчас госпитализированы, состояние их здоровья удовлетворительное, ни у кого нет пневмонии. Лишь у одного из военнослужащих наблюдается слабое повышение температуры, нет и других симптомов, характерных для болезни. Заверяю, что военнослужащим с симптомами коронавирусной болезни оказывается высококачественная и эффективная медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает”, - заявил министр.

Тоноян отметил, что в то же время уже определен весь круг контактов военнослужащих. Все, кто имели тесные и возможные контакты, изолированы в заранее выделенных помещениях. В отношении них также установлен ежедневный строгий контроль и обеспечены необходимые условия.

“В данной воинской части, расположенной на значительном расстоянии от передовой, объявлено казарменное положение, предприняты самые строгие противоэпидемические меры, проводится медицинский мониторинг. В то же время считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что в Армии обороны до сих пор не было зафиксировано ни одного случая с симптомами коронавирусной болезни. В Вооруженных силах Армении продолжаются предпринятые широкомасштабные превентивные меры. Во всех воинских частях применяются строгие ограничения по предотвращению проникновения инфекции, установлен ежедневный контроль за состоянием здоровья военнослужащих. За последний месяц в результате осуществляемых в Вооруженных силах комплексных противоэпидемических мероприятий и применяемых строгих ограничений резко сократилось количество других не менее опасных инфекционных заболеваний, что однозначно свидетельствует об эффективности осуществляемых мероприятий.

В частности, по сравнению с тем же периодом прошлого года, заболевания ОРВИ, ветрянка, ангина сократились в 4 раза, а больных с кишечной инфекцией в настоящее время вообще нет среди личного состава ВС.

Примечательно, что за последние годы в 5 раз сократилась заболеваемость пневмонией, а количество пневмоний с тяжелым протеканием в 10 раз, атипичным протеканием и с летальным исходом в Вооруженных силах нет.

Уверен, что и на этом фронте мы справимся”, - отметил министр.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

С 23:59 24 марта по 23:59 31 марта по всей территории Армении ограничено право на свободное передвижение.

По состоянию на 10:00 26 марта число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 290, от коронавирусного заболевания вылечились 18 человек.